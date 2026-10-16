В Подмосковье отремонтировали крыши 493 многоквартирных домов

Капитальный ремонт скатных и плоских кровель завершили в 493 многоквартирных домах Московской области с начала года. До конца года работы планируют закончить еще в 799 домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы проводят по краткосрочной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Больше всего крыш обновили в Люберцах — 37, Дмитровском округе — 29, Одинцовском округе и Истре — по 24, Балашихе — 23. С начала октября прошла приемка работ в 65 домах.

В этом году договоры подряда заключают на срок до одного года. Один контракт включает не более пяти домов, работы необходимо завершить до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядчиков также включили муниципальные управляющие компании.

«Все это делаем для того, чтобы выполнить свою главную цель — сократить сроки работ и минимизировать расторжения договоров», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

При ремонте плоских крыш демонтируют старое покрытие и стяжку, локально ремонтируют плиты покрытия и межпанельные швы. Затем устраивают разуклонку керамзитом и стяжку, укладывают гидроизоляционный ковер в два слоя, обустраивают вентиляционные шахты и выходы на крышу.

На скатных крышах укладывают профлист, утепляют чердак, заменяют стропильную систему и наружный водосток. Деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитным составом.

Подрядчики применяют современные технологии и материалы, в том числе гидроизоляционные покрытия, устойчивые к осадкам и резким перепадам температур. При этом учитывают особенности конструкции кровель. Специалисты строительного контроля проверяют качество на каждом этапе, чтобы обеспечить соблюдение нормативов и высокий уровень организации работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.