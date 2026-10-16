Алкогольные сети закрывают магазины: эксперт назвал истинную причину

Крупнейшие алкогольные ритейлеры — «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир» — начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения, сообщают «Известия». Однако, по мнению эксперта московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрия Терентьева, дело не только в росте цен и акцизов: глубинная причина — смена потребительских привычек и демографии. Своим взглядом на ситуацию он поделился с РИАМО.

По словам Терентьева, увеличение конечной стоимости алкоголя — лишь первая в списке причин, но далеко не главная. Помимо инфляционных факторов, существенное влияние оказала тарифная политика. С 1 января 2026 года ставки акцизов на винодельческую продукцию, в том числе на тихие вина, выросли на 31%, на игристые — на 28%. Цены на крепкий алкоголь поднялись в пределах 12–14%.

Это напрямую отразилось на производстве. В первом полугодии 2026 года выпуск тихих и игристых вин сократился на 12,6% и 14% соответственно.

«Это тоже имеет в своей основе экономические причины», — отметил эксперт.

Дополнительную нагрузку создало изменение порядка уплаты акциза с июля 2026 года — теперь он взимается при закупке спирта, а не при отгрузке готовой продукции. Это ударило по оборотным средствам заводов и могло повлиять на объемы производства и поставок. Свою роль сыграл и рост НДС. Сокращение затронуло и крепкий сегмент: второй год наблюдается снижение выпуска водки — на 4,2%.

Еще одна причина — ужесточение правил продажи алкоголя. Сегодня ограничения по времени введены в девяти регионах страны. Это напрямую снижает доступность продукции для потребителя и делает специализированную розницу менее рентабельной.

Однако, по мнению Терентьева, базовая причина лежит глубже. Поколение, которое традиционно было активным потребителем алкоголя, объективно меньше по численности. Параллельно усиливается тренд на здоровый образ жизни: алкоголь реже становится обязательной частью общения. При этом меняется и структура предпочтений — растет интерес к коктейлям, пиву, сидру. Правда, эксперт отмечает: производство и потребление пива второй год тоже падает.

«Все эти причины в результате отражаются на специализированной торговле спиртными напитками», — добавил Терентьев.

Таким образом, сокращение числа алкогольных магазинов — это не временная реакция на рост акцизов, а отражение более глубоких сдвигов: демографических, поведенческих и регуляторных.

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