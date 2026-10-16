Главный архитектор Подмосковья выступила в Национальном центре «Россия»

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина 15 октября представила первые результаты совместной работы с ПИК по локализации индустриального домостроения на заседании в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Заседание коллегии экспертного совета по архитектуре и градостроительству при Национальном центре «Россия» посвятили архитектурному коду современной России как отражению образа эпохи. Александра Кузьмина рассказала о возможностях включения монументального искусства в индустриальное домостроение.

«Домостроительные комбинаты в состоянии не только осмыслить, но и встроить в производственную цепочку элементы монументального искусства. Это не оказывает существенного влияния на себестоимость зданий, но открывает пространство для творчества и дает возможность придать типовым, по сути, зданиям узнаваемость и сохранить «память места»», — сказала Александра Кузьмина.

По ее словам, важнейшим шагом станет возвращение монументального искусства на фасады и в интерьеры объектов образования, культуры и спорта. Художественные элементы помогут передать ценности и особенности территории.

Разработанная методология включает матрицу художественных приемов и типологий, а также рекомендации по их применению. Крупные реалистичные изображения на фасадах нежилых зданий могут наполнить среду новыми смыслами и образами. В жилых домах художественные решения можно применять к входным группам, балконным ограждениям и корзинам для кондиционеров.

Следующий этап — разработка конкретных приемов для типовых серийных проектов многоквартирных домов и нежилых зданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.