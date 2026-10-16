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«Адски светится»: москвичи жалуются на яркую подсветку ипподрома после ремонта

Общество
@mashushhhh

Фото - © @mashushhhh

Москвичка Мария в своем блоге пожаловалась на сильную подсветку отремонтированного столичного ипподрома.

«Отремонтированный ипподром адски светится», — написала жительница мегаполиса.

Ей ответили горожане, которые тоже страдают от такой сильной подсветки. В частности, передали привет жители улицы 1905 года, со станции метро «Динамо» и другие.

«Я-то думаю, почему такое зарево на „Киевской“», — добавил один из комментаторов.

Некоторые пошутили, что свет в квартире теперь можно не включать.

Обновленный Центральный московский ипподром открыли в сентябре. Главному корпусу вернули исторический облик.

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