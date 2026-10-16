В Подмосковье провели почти 1,5 тыс ярмарок с начала года

Жители Подмосковья за девять месяцев 2026 года смогли посетить 1 446 ярмарок с фермерскими продуктами и изделиями ручной работы. До конца года планируется провести еще около 450 мероприятий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За девять месяцев 2026 года в Подмосковье провели 1 446 ярмарок. До конца года запланировано еще около 450 мероприятий, а общее число ярмарок за год составит порядка 2 тыс.

На площадках продают мед, домашнее варенье, сезонные овощи и фрукты, свежую выпечку, мясные и молочные продукты, фермерские сыры и изделия ручной работы.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ярмарки охватывают практически все городские и муниципальные округа региона. Значительная часть проходит в формате ярмарок товаров регионов России, где производители из разных субъектов страны представляют свою продукцию. Также работают тематические площадки, посвященные сезонным товарам, праздникам и продукции местных предпринимателей.

В октябре в Подмосковье запланировано 215 ярмарок. В преддверии Нового года на праздничных площадках можно будет выбрать ремесленные изделия и продукты к праздничному столу.

Адреса ярмарок, даты проведения и режим работы размещены на региональном портале «Мой АПК». Информация регулярно обновляется.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.