Сергей Цивилев изучил цифровые решения Подмосковья на энергофоруме

Министр энергетики России Сергей Цивилев посетил стенд Московской области на Российской энергетической неделе — 2026. Региональный министр энергетики Сергей Воропанов представил цифровые решения отрасли и результаты их развития за год, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На стенде Подмосковья продемонстрировали работу региональных государственных информационных систем «Инженерные сети» и «ЖКХ-контур Подмосковья». Осенью 2025 года на форуме «Решения для нового технологического уклада» Сергею Цивилеву представляли разработки и планы цифровизации, а теперь показали реальные данные с объектов.

В цифровом двойнике открыли данные по Видному Ленинского городского округа и показали работу датчиков на котельных, центральных тепловых пунктах и концевых многоквартирных домах. Модель позволяет отслеживать всю цепочку теплоснабжения. Сергей Воропанов отметил, что решения быстро переходят из проектов в рабочие инструменты.

Отдельно представили федеральный пилотный проект «Цифровая котельная». В 2026 году все муниципалитеты региона проходят оценку готовности к отопительному периоду в системе «ЖКХ-контур Подмосковья». Акты и паспорта готовности для ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также муниципалитетов оформляют в электронном виде.

Участники встречи также обсудили консолидацию электросетевого хозяйства. За последние годы число территориальных сетевых организаций в области существенно сократилось. Регион предложил учитывать особенности крупных энергосистем при определении критериев для таких компаний.

Сейчас на федеральном уровне действуют единые критерии по протяженности линий электропередачи и суммарной мощности подстанций. Предлагаемые федеральные пороги составляют лишь небольшую долю электросетевого комплекса Подмосковья. Область предлагает дополнить абсолютные показатели относительными — долей сетей и трансформаторной мощности компании в энергосистеме региона. По словам Воропанова, это позволит точнее оценивать устойчивость и масштаб организаций. Инициатива нашла понимание у Сергея Цивилева.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.