Домашняя здравница: эксперт раскрыл секреты эффективности санаторного лечения

Санаторный эффект — это не только массаж и тишина, в его основе лежит продуманное питание, и воспроизвести эту логику дома вполне реально. Секрет не в экзотике, а в системности: дробные приемы пищи стабилизируют уровень глюкозы, минимальная термообработка сохраняет витамины группы B и C, а каждая порция несет максимум пользы. Об этом РИАМО сообщил эксперт пищевой промышленности Salvetta Рустам Давлятов.

Чтобы дома почувствовать себя как в санатории, готовьте на пару и запекайте, добавляйте пребиотики вроде инулина из цикория или топинамбура — он питает полезную микрофлору, а здоровый кишечник это и крепкий иммунитет, и то самое очищение организма.

«Но чаще всего санаторный режим отличает грамотное питье. Домашние морсы и настой шиповника дают витамин C и органические кислоты, мягко активизируя обмен веществ. Интересен и феномен готовых функциональных напитков: если посмотреть на состав — сок яблока и апельсина, инулин, экстракт корня солодки, цитраты калия и натрия, дигидрокверцетин — это, по сути, готовая формула санаторного питья», — объяснил эксперт.

В санаториях именно на напитках лежит задача восполнения недостающих витаминов и микроэлементов. В их составе часто можно встретить витамины группы B и фолиевую кислоту, инулин работает как пребиотик, цитраты восстанавливают солевой баланс после нагрузок и жары, солодка мягко снимает затяжную усталость, а дигидрокверцетин защищает сосуды и клетки как природный антиоксидант. Именно поэтому такие напитки помогают восстановить силы, особенно спортсменам.