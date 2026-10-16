«Фантомный пердун»: неизвестный испортил воздух на Евросаммите с Зеленским

Журналисты, которые ждали президента Украины Владимира Зеленского в зале для брифингов Евросовета, не в первый раз вынуждены терпеть присутствие человека, от которого исходит невыносимый смрад, сообщает Politico .

Заметка на сайте издания озаглавлена: «Кто этот фантомный пердун?»

Эпизод, о котором написало Politico, не единственный. Вечером 15 октября нескольким репортерам пришлось спешно уйти с дипломатического брифинга из-за очень сильно «выброса», у людей заслезились глаза.

«Все здесь держатся исключительно на кофе и страхе пропустить важное заявление, так что, пожалуй, ничего удивительного. И все же хочется, чтобы этот таинственный источник зловония выходил на свежий воздух и решал свои „деликатные“ проблемы там», — отметили журналисты издания.

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