Иван Щербаков: дом ссудного товарищества на Большой Дмитровке ждет реставрация

Согласован проект ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ (ломбард), 1904 г., архитектор А. В. Иванов», сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Объект находится по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 22, ст. 1.

«Реставраторы приведут в порядок фасады, включая облицовку из глазурованного кирпича и декоративные элементы, а также историческую отделку интерьеров в местах общего пользования. Кроме того, проектные решения предусматривают ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и другие работы, необходимые для обеспечения физической сохранности и повышения эксплуатационных характеристик здания возрастом более 120 лет», — прокомментировал Щербаков.

Для поддержания прочности наружных стен кирпичную кладку укрепят с помощью полимерных растворов, заменят расслоившиеся кирпичи, а также обработают поверхности биоцидными составами и проведут обессоливание цоколя.

Кроме того, оштукатуренные поверхности фасадов, карнизов и тяг вручную расчистят от трудноудаляемых масляных красок и отреставрируют с использованием специальных смесей, после чего нанесут шпаклевку, отшлифуют и окрасят силиконовыми красками с высокой проницаемостью.

Отделку из кирпичей очистят от загрязнений, затонируют в местах утраты красочного слоя. Также специалисты приведут в порядок облицовку цоколя из гранита, металлические декоративные элементы эркеров и флагшток в виде грифона.

Ворота проездной арки разберут на элементы, удалят с них многослойные закраски и очистят от коррозий. Недостающие фрагменты, в том числе калитку, воссоздадут по историческим данным, после чего конструкцию соберут и вернут на место.

Во входной группе главного фасада воссоздадут утраченное покрытие из метлахской плитки и дубовые филенчатые двери с латунной фурнитурой.

Ряд работ коснется и отделки помещений общего пользования.

Доходный дом Московского ссудного товарищества — один из примечательных памятников архитектуры начала ХХ века, которые изменили масштаб застройки центра столицы и сформировали сохранившийся до наших дней эклектичный облик Большой Дмитровки.

Здание было построено в 1904–1905 годах по проекту академика архитектуры Александра Иванова. В настоящее время это многоквартирный дом с офисами и торговыми помещениями.