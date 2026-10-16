В Верее потребовали за неделю отремонтировать выезд на 1-й Советской улице

Администрация направила в «Мосавтодор» требование за неделю провести ямочный ремонт выезда у дома № 94 на 1-й Советской улице в Верее. Участок проверили 16 октября после обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выезд у дома № 94 на 1-й Советской улице в Верее нуждается в ямочном ремонте. Участок рядом с магазином, автозаправкой и объектами сервиса ежедневно испытывает большую транспортную нагрузку. Из-за интенсивного движения асфальт на выезде с парковки разрушился, что затрудняет проезд и выезд на основную дорогу.

16 октября состояние участка проверила исполняющая обязанности начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова вместе с представителями обслуживающей организации. Проверка показала, что дорога находится на балансе ГБУ МО «Мосавтодор».

С учетом социальной значимости участка администрация решила не ждать ремонта по плановому графику дорожной службы. В адрес «Мосавтодора» направили официальное требование провести ямочный ремонт в течение одной недели.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.