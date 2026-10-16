В Химках усилили профилактику пожаров в осенне-зимний период

Сотрудники пожарного надзора в Химках проводят профилактические мероприятия в школах и семьях, уделяя особое внимание социально значимым объектам и группам риска. О работе в осенне-зимний пожароопасный период 15 октября сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки совместно с представителями администрации, УМВД и соцзащиты усилили профилактику пожаров. Они работают с жителями, в том числе с многодетными и неблагополучными семьями, выступают на родительских собраниях и встречаются с учащимися.

В школах ученикам и персоналу объясняют правила пожарной безопасности, порядок действий при возгорании и принцип работы автономных дымовых пожарных извещателей. Во время рейдов многодетным семьям, живущим в домах с печным отоплением, напоминают о правилах эксплуатации печей и дымоходов: их необходимо очищать от сажи, нельзя перекаливать печи и использовать горючие жидкости для розжига.

Жителям рекомендуют устанавливать дымовые извещатели. При задымлении прибор подает громкий сигнал, способный разбудить крепко спящего человека. Это позволяет спастись, предупредить окружающих и начать тушение на ранней стадии. Если справиться с огнем не удается, необходимо вызвать пожарных по номеру 112.

Главный государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко сообщил, что с начала 2026 года в округе произошло 165 пожаров. Шесть человек пострадали, четверо погибли.

«Как показывает практика, с похолоданием количество пожаров увеличивается в среднем на 30%. Осенне-зимний период характерен сезонными рисками: неправильная эксплуатация отопительных приборов и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Это может привести к неисправимым последствиям — пожарам, гибели людей и материальному ущербу», — подчеркнул Владимир Ильющенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.