В Долгопрудном продолжают вакцинацию от гриппа

Жители Долгопрудного могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках, мобильных пунктах и на рабочем месте. Всплеск заболеваемости в Подмосковье ожидается в ноябре–декабре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном продолжается прививочная кампания против гриппа. По прогнозам эпидемиологов, всплеск заболеваемости в Подмосковье ожидается в ноябре–декабре 2026 года. Вакцинация — наиболее эффективный способ профилактики гриппа.

Прививка особенно важна для детей младше пяти лет, школьников, студентов, людей от 60 лет и беременных женщин. К группам риска также относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто часто болеет ОРВИ. Вакцинация важна для медицинских работников, сотрудников сферы обслуживания и военнослужащих.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках по записи через Госуслуги, портал «Здоровье» или по номеру 122. Вакцинация также доступна в мобильных пунктах — их адреса и график работы приложены к исходному сообщению. На рабочее место мобильная прививочная бригада выезжает по заявке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.