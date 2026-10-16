ВС РФ поразили логистический центр «Экватор» в Ровно

Российские военные нанесли удар по логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Целью атаки стал логистический центр «Экватор» в н. п. Ровно. ВСУ использовали объект для хранения и распределения своих грузов.

Также при переходе морем был поражен сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

ВС РФ проводили атаку с применением БПЛА.

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