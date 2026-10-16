В Подольске новым членам «Единой России» вручили партийные билеты

Ольга Шашкова поздравила новых членов партии и подчеркнула, что вступление в организацию означает принятие общей ответственности за развитие округа, региона и страны.

В партию вступили сотрудники предприятий округа, специалисты торговли и образования, активные жители сельских территорий, в том числе староста деревни Ордынцы Наталья Горинова.

«Для меня вступление в партию — это логичный шаг и новые возможности для развития деревни. Когда работаешь на земле и находишься в постоянном контакте с соседями, важно чувствовать поддержку сильной команды. Главная цель — развивать Ордынцы, решать насущные вопросы жителей и делать край комфортнее», — поделилась Наталья Горинова.

Вступить в «Единую Россию» может любой гражданин страны старше 18 лет, который разделяет цели и задачи партии, следует ее уставу и планирует участвовать в партийной работе. Для этого нужно не менее шести месяцев быть сторонником партии, затем подать письменное заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.