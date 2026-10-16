В Подмосковье до конца года планируют открыть 17 новых дорожных объектов

Дорожники Московской области планируют до конца 2026 года ввести еще 17 объектов. Об этом в преддверии Дня работников дорожного хозяйства рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2026 году программа строительства и реконструкции дорог в Подмосковье охватывает 41 объект общей протяженностью более 82 км. Из них 35 — регионального значения, шесть — муниципального. С начала года открыли три объекта, еще 17 планируют ввести до конца года.

Игорь Брынцалов отметил, что новые выезды и разгрузка перекрестков позволят сократить время в пути для сотен тысяч жителей. В дорожной отрасли Московской области работают 25 тыс. человек. Их профессиональный праздник — День работников дорожного хозяйства — традиционно отмечают в третье воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 18 октября.

Среди значимых проектов Брынцалов выделил Южно-Лыткаринскую автодорогу, реализованную при поддержке президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трасса длиной 45 км соединяет семь федеральных трасс и стала дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья. Она улучшает транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Еще один ключевой объект — четырехполосный Путилковский тоннель длиной 500 м, который обеспечивает жителям Путилково прямой выезд на МКАД.

На 2026 год также предусмотрены текущий и капитальный ремонт 164 региональных дорог протяженностью 585 км и 1 322 муниципальных дорог общей длиной 686 км. Это почти 1,3 тыс. км обновленного покрытия.

«За каждым километром — конкретный маршрут, по которому ездят люди, и депутатский корпус держит эти работы на постоянном контроле», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.