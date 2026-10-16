Центр «ФАРМОБОРОНА» в Щелкове увеличил выработку на 80%

Научно-испытательный центр «ФАРМОБОРОНА» в Щелкове за полгода участия в проекте «Производительность труда» повысил эффективность испытаний лекарств, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Научно-испытательный центр «ФАРМОБОРОНА» в городском округе Щелково подвел итоги пилотного этапа проекта «Производительность труда». За полгода выработка выросла на 80%, время выполнения процесса сократилось на 37%, а объем запасов снизился на 12%.

Пилотным направлением стали испытания лекарственных препаратов. Сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проанализировали все этапы работы и внедрили инструменты бережливого производства.

«ФАРМОБОРОНА» более 15 лет проводит исследования и испытания лекарств для фармацевтических компаний и дистрибьюторов из России и зарубежных стран. Услугами центра пользуются свыше 400 организаций.

После завершения пилотного этапа компания продолжит оптимизацию. Отработанные решения и практики предприятие сможет применять в других направлениях деятельности.

Сопровождение экспертов Регионального центра компетенций и обучение сотрудников в рамках федерального проекта бесплатны. Проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.