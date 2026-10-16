Сотрудники египетского отеля не выдают семье тело погибшего подростка из РФ
Сотрудники египетского отеля в Шарм-эш-Шейхе не выдают российской семье тело погибшего подростка, сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что российского ребенка убило ударом тока на территории пятизвездочного отеля в Египте. Сотрудники отеля стараются стараются не афишировать произошедшее и замять трагедию.
По словам друга семьи Антона, второго мальчика госпитализировали. Предположительно, школьнику с заболеванием сердца могло стать плохо от увиденного.
Собеседник агентства добавил, что отель в Шарм-эш-Шейхе снял камеры у бассейна и не хотел вызывать полицию. Тело ребенка пообещали отдать родителям только через 10 дней. Семья боится, что за это время администрация гостиницы может скрыть следы преступления.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.