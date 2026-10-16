Российского ребенка убило ударом тока на территории отеля в Египте

Российского ребенка убило ударом тока на территории пятизвездочного отеля в Египте. При этом сотрудники отеля стараются не афишировать произошедшее и замять трагедию.

Российский турист Руслан рассказал, что инцидент произошел вечером, когда обычно на территории отеля Swissotel Sharm El Sheikh поливают газоны. 11-летний мальчик спрыгнул с гамака и скатился к дереву с подсветкой, где получил смертельный удар током от кабеля.

Другой школьник попытался его оттащить, но также пострадал. Сейчас пострадавший находится в больнице с проблемами с сердцем.

«Соболезнование родителям», — написал пользователь artur_rieltor777.

Россиянин предположил, что земля возле кабеля была мокрой, что повышает риски смертельного удара током. Администрация отеля старается замять историю.

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