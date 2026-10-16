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Певицу Наоко* признали иноагентом

Общество

Певица Диана Логинова*, которая выступает под псевдонимом Наоко*, была включена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста.

Логинова участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также организаций, которые были включены в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.

Также певица выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, взаимодействовала с иноагентами, живущими за рубежом.

Еще в реестр иноагентов включены музыкант Александр Орлов* и движение «Малиновый Клин — Независимая Кубань»*.

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