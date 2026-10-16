Суд подтвердил законность включения ООО «ГРАНИ» в реестр недобросовестных поставщиков

Поводом для разбирательства стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт фасада административного здания. Учреждение, обеспечивающее деятельность органов местного самоуправления муниципального округа Шаховская, обратилось в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России с просьбой внести сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

Управление рассмотрело обращение, признало действия ООО «ГРАНИ» не соответствующими закону и решило включить сведения о компании в реестр. Общество не согласилось с этим решением и оспорило его в суде.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность и обоснованность решения управления по делу № А40-156352/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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