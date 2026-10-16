Суд оставил «Компанию Комплекс» в реестре недобросовестных поставщиков

Администрация городского округа Дубна Московской области обратилась в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России после уклонения компании от заключения контракта. Подрядчик должен был оказывать услуги по откачке, транспортировке и утилизации фильтрата с полигона твердых коммунальных отходов «Дубна Правобережная».

Управление рассмотрело обращение, признало действия общества не соответствующими закону и решило включить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Компания Комплекс» в удовлетворении требований. Он подтвердил законность и обоснованность решения управления по делу № А40-115680/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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