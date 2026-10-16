Медников назвал культурные проекты необходимыми для будущих поколений

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников заявил, что инвестиции в технологии теряют смысл без культурных инициатив. Он выступил на презентации нового этапа проекта «Большая музыка — в малые города».

Фонд «Мост искусств» и «Русская Медиагруппа» учредили проект в 2022 году. Концерты, мастер-классы и семинары делают классику доступнее жителям небольших городов.

«Через десятки лет наши дети будут жить в той среде, которая формируется в том числе благодаря подобным проектам. В России — фантастическая школа классического исполнительства. И наша задача — сделать так, чтобы эта связующая нить не прервалась. Мы инвестируем в новые технологии, в искусственный интеллект, но вся эта, безусловно, важная история будет бессмысленна без подобных культурных инициатив», — подчеркнул Медников.

В новом сезоне к проекту присоединились Крым и Воронеж. Руководитель проекта Виктор Ямпольский рассказал, что в городах-участниках с консерваториями организаторы вместе с Музеем музыки проведут выставки о российских композиторах.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил надежду, что проект побудит местные власти создавать качественные концертные площадки.

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