Без еды и воды: гид бросил группу из 15 человек на Камчатке вдали от цивилизации

Гид бросил группу из 15 человек на Камчатке вдали от цивилизации. Туристы утверждают, что он обманул их и оставил без еды, воды, денег и связи под вулканом, сообщает Mash .

Николай из Красноярска организует поездки в популярные места: Камчатка, Алтай, Непал, Аргентина и Китай. Мария рассказала, что купила у гида место в групповом туре за 165 тыс. рублей на край страны. В описании тура говорилось, что до первой точки они доедут на джипах. Однако в реальности их 13 часов везли на пазике с дырявой крышей.

Тур должен был длиться 7 дней, но продлился всего четыре. По словам клиентов, Николай объявил, что у него заблокировали карты, и туристам придется самим ехать домой. В итоге участники не получили ни питания, ни гостиницы, ни обещанных развлечений. Им пришлось искать связь, оплачивать трансфер и возвращаться самостоятельно.

Деньги за провальный тур гид не вернул. Позднее выяснилось, что Николай был на этом маршруте впервые. Пострадавших больше, чем одна группа — многим он не возвращал авансы от 100 тыс. рублей. Туристы написали заявление в полицию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.