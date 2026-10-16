В Подольске обсудили с жителями вопросы капремонта домов

Генеральный директор фонда капремонта Олег Алешин и заместитель главы Александр Золотов встретились с жителями микрорайона Климовск в Подольске. Они обсудили качество работ, замену электросчетчиков и обследование домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи детально разобрали обращения жителей. В 2026 году капремонт проведут в 88 многоквартирных домах Подольска. В 59 домах заменяют кровлю, обновляют фасады и инженерные системы, ремонтируют подвалы.

Александр Лутовинов из дома № 21 на Заводской улице рассказал, что там обновили электрику, гидроизоляцию и отделку подвала, канализацию, водоснабжение и отопление. Нерешенным остался вопрос опломбировки счетчиков.

Представители администрации объяснили, что во многих домах электросчетчики модернизируют или заменят. До этого жители могут платить по показаниям действующих приборов, даже если на них нет контрольной пломбы.

«Сейчас вы платите по настоящим счетчикам в таком виде, в каком они есть, показания у вас принимаются, на норматив вас не переводят», — пояснил директор «Окружного хозяйства» г. о. Подольск Дмитрий Фокин.

По его словам, Мосэнерго обозначило срок замены или модернизации приборов до конца 2027 года.

Еще одной темой стало взаимодействие фонда капремонта с управляющими компаниями. Жительница дома № 5 на Театральной улице Дарья спросила, как ускорить рассмотрение заявки на обследование здания: после завершения капремонта обнаружились небольшие недоработки.

«Мой вопрос приняли, в принципе, обратную связь я получила, мои контакты записали. Я думаю, что со мной выйдут на связь, и проблема будет решена», — рассказала Дарья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.