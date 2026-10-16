В Подольске познакомили второклассников с традициями Покрова

Второклассники приняли участие в празднике Покрова Пресвятой Богородицы в Доме культуры имени Лепсе в Подольске 14 октября. Встреча прошла в рамках проекта «Радуга творчества», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник организовали руководитель фольклорного ансамбля «Веснышка» Алина Мухаматшина и руководитель театральной студии «Понедельник» Любовь Кузнецова. Школьникам рассказали об истории Покрова и связанных с ним народных приметах, предложили интерактивные загадки.

Алина Мухаматшина, которая занимается традиционным русским фольклором 21 год, отметила, что на встречу пришло много детей, стремящихся больше узнать о русской культуре. Ребята танцевали, играли и пели так, как это делали их предки 100–200 лет назад.

По словам Мухаматшиной, в народных представлениях Покров был связан с первым снегом. С наступлением холодов гуляния перемещались в избу, обстановку которой воссоздали на празднике.

Для младших школьников провели игру «Золотые ворота», подготовили частушки и хороводы. Мухаматшина подчеркнула, что подвижные народные игры требуют активного участия, объединяют детей и поднимают настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.