В Подольске начали замену моста через Пахру у деревни Кутьино

Строительство нового моста через Пахру начинается у деревни Кутьино в Подольске. С 12 октября проезд по старой переправе закрыт, для транспорта организовали объезд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старый мост полностью разберут и возведут на его месте новую переправу. Подрядчик заменит опоры и пролеты, уложит гидроизоляцию и обустроит безопасные пешеходные зоны. Работы займут больше года. Новый мост должен соответствовать современным стандартам и прослужить несколько десятилетий.

Переправа связывает Кутьино с Подольском и поселком Дубровицы, где находятся школа, детский сад, дом культуры и поликлиника. Житель деревни Виктор Косенко назвал мост «дорогой жизни» и поблагодарил администрацию за выделение бюджета на строительство.

Прямой проезд между Кутьино и Дубровицами закрыт. Объезд организован через Варшавское шоссе и поселок Щапово. Водителей просят заранее рассчитывать время в пути и следить за дорожными знаками.

Администрация округа совместно с «Мострансавто» сохранила автобусное сообщение. Для маршрута № 65 разработали специальный график: шесть рейсов в день — утром, в обед и вечером. На участке от «Дубровиц» до «Кутьино» автобус идет экспрессом, без остановок, чтобы сократить время объезда.

Жительница Кутьино Татьяна положительно оценила изменения, отметив, что многим пожилым людям необходимо ездить в больницу к назначенному времени. Актуальное расписание автобуса № 65 размещено на сайте «Мострансавто» и на остановках.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.