В четырех округах Подмосковья пресекли нарушения при обращении со стройотходами

Надзорные мероприятия в четырех муниципалитетах Подмосковья за уходящую неделю выявили нарушения при перевозке строительных отходов и позволили остановить незаконную деятельность по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники Минэкологии Подмосковья совместно с ГИБДД, Главным управлением региональной безопасности и Минчистоты провели рейды против незаконной перевозки строительных отходов в Волоколамске и Богородском округе.

«Всего было проверено 47 грузовых машин, сотрудниками полиции задержано 6 самосвалов, водители которых не имели разрешительных документов на перевозку», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Дзержинском остановили незаконную деятельность по обращению с отходами. Полицейские задержали 11 самосвалов, два бульдозера, два экскаватора и погрузчик.

Еще одного водителя полиция задержала вблизи села Ромашково Одинцовского округа при попытке выгрузить строительный мусор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.