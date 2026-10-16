Врач Подмосковья рассказала, как вовремя выявить рак молочной железы

Заведующая рентгенологическим отделением, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Афина Барбашова на завершающейся Неделе борьбы против рака груди рассказала о самообследовании и изменениях, требующих обращения к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Афина Барбашова напомнила о важности внимания к здоровью молочных желез круглый год, а не только во время тематической недели. Она рекомендовала проводить самообследование ежемесячно, в первую половину менструального цикла.

«Нужно раздеться и прощупать одну молочную железу, затем вторую, а также подмышечную область — обязательно, чтобы обнаружить там увеличенные лимфатические узлы», — рассказала врач.

Самообследование проводят лежа и стоя у зеркала, чтобы видеть изменения. Памятки о том, как обследовать молочные железы в домашних условиях, можно получить в онкологических кабинетах.

Барбашова призвала не игнорировать изменения соска. Если ранее он был вытянутым, а затем стал втянутым, покраснел или покрылся корочками, это повод насторожиться. Выделения из молочной железы у некормящей женщины также относятся к ранним признакам, при которых нужно сразу обратиться к врачу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.