Тесный физический контакт: как передается оспа обезьян и какие у нее симптомы

Оспа обезьян, или mpox, — вирусная инфекция, она передается преимущественно при тесном физическом контакте с заболевшим. Заражение еще возможно при контакте с высыпаниями, биологическими жидкостями, с предметами, например, постельным бельем и полотенцами, которые могли быть загрязнены вирусом, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Он подчеркнул, что передача через дыхательные частицы возможна, особенно при близком и продолжительном контакте.

Симптомы заболевания

«Инфекция обычно начинается с повышения температуры, головной и мышечной боли, слабости, иногда увеличиваются лимфатические узлы. Затем появляется сыпь, которая может затрагивать лицо, ладони, стопы, слизистые оболочки и область гениталий. Однако проявления заболевания бывают разными, поэтому по одним симптомам поставить диагноз нельзя», — сказал Неронов.

Он уточнил, что первые признаки могут появиться в течение 1–21 дня после заражения. У многих пациентов заболевание проходит за несколько недель, но иногда бывают осложнения. Более высокий риск тяжелого течения есть у людей с выраженным ослаблением иммунитета, беременных женщин и маленьких детей.

Есть ли риск распространения

При этом, как отметил врач, выявления возможного случая не означает, что инфекция начнет широко распространяться. Для оценки риска нужны результаты лабораторных исследований и эпидемиологического расследования. Поэтому специалисты устанавливают контакты и наблюдают за людьми, которые могли заразиться.

«Появление нового варианта вируса или выявление отдельного случая не означает автоматически, что инфекция стала опаснее или легче передается. Такие выводы можно делать только на основании данных исследований и наблюдений. Сейчас важно дождаться результатов обследования и следить за официальной информацией», — пояснил инфекционист.

Как снизить риск заражения

По его словам, спецмеры для людей, у которых не было контакта с заболевшим, обычно не требуются. Но стоит соблюдать базовые рекомендации: избегать тесного контакта с людьми, у которых появилась необъяснимая сыпь или иные подозрительные симптомы; не пользоваться общими полотенцами, постельным бельем и одеждой с человеком, у которого подозревают инфекцию; мыть руки после контакта с предметами общего пользования; при появлении необычной сыпи, особенно после тесного контакта с зараженным или поездки, обратиться за медпомощью и сообщить доктору о возможных факторах риска.

«Заражение через загрязненные предметы возможно, но для этого нужен контакт с материалом, на котором присутствует вирус. Опасаться каждой посылки или товара из магазина оснований нет: обычной гигиены рук достаточно, специальная обработка покупок не требуется», — заключил Неронов.

Ранее Минздрав Подмосковья заявил, что держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в регионе. Пять человек, которые, вероятно, контактировали с зараженным, госпитализированы. У них взяли анализы, симптомов заболевания нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.