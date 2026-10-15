Минздрав контролирует ситуацию с вероятным случаем оспы обезьян в Подмосковье

Министерство здравоохранения Московской области держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в регионе. Пять человек, которые, вероятно, контактировали с зараженным, госпитализированы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Mash сообщал, что пятерых жителей Подмосковья госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Пациентов отправили на 21-дневный карантин.

«В Подмосковье проводятся противоэпидемические мероприятия, в рамках которых с профилактической целью госпитализированы 5 человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян», — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве добавили, что пациенты находятся под наблюдением медиков, у них взяли анализы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, симптомов болезни нет.

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