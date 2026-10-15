Пятерых жителей Жуковского госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Пятерых жителей городского округа Жуковский госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Пациентов отправили на 21-дневный карантин, сообщает Mash .

Среди госпитализированных трое мужчин и две женщины от 21 до 35 лет. По предварительным данным, все они проживали в одной квартире. 10 октября они контактировали с источником инфекции, после чего обратились за медицинской помощью.

Пятерых пострадавших доставили в одну из подмосковных больниц. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

К настоящему моменту анализы на оспу обезьян не сделаны, диагноз официально не подтвержден.

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