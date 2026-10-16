Мособлконтроль проводит внеплановую проверку администрации Мытищ

Мособлконтроль проверяет, как администрация городского округа Мытищи устранила замечания к качеству строительства и оснащению школы № 35 имени В. В. Рюмина, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Главное контрольное управление Московской области проводит внеплановую проверку администрации городского округа Мытищи. Проверяющие оценят устранение замечаний и недостатков, связанных с качеством строительства школы № 35 имени В. В. Рюмина и ее оснащением средствами обучения и воспитания.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории и вводу в эксплуатацию оборудования, которое ранее не использовалось в учебном процессе. На территории школы проверочная группа осмотрит высаженные кустарники и деревья, установленные малые архитектурные формы и уличные знаки.

В здании проверят оснащение специализированных классов станками для уроков труда и оргтехникой. Проверка затрагивает условия обучения школьников и благоустройство пространства, которым пользуются ученики, педагоги и родители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.