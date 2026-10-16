В ОЭЗ «Дубна» построили завод оборудования для получения углекислого газа

Компания «Пламя 2.0» получила необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию производственно-складского объекта в особой экономической зоне «Дубна». Предприятие будет разрабатывать и выпускать оборудование для получения и очистки диоксида углерода, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Пламя 2.0» завершила первый этап проекта в ОЭЗ «Дубна»: построила одноэтажное производственно-складское здание площадью 1,3 тыс. кв. м. Общая площадь производственного комплекса должна составить 1,8 тыс. кв. м.

«Плановый объем инвестиций компании «Пламя 2.0» в запуск импортозамещающего производства составляет 150 млн рублей. Ежегодно здесь будут производить оборудование производственной мощностью 22 тыс. тонн диоксида углерода», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом заводе также планируют производить диоксид углерода, в том числе пищевого качества. Его используют в химической и пищевой промышленности, металлургии, производстве электроники, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике.

Проект реализует дочерняя компания ООО «Пламя», которое работает на рынке станций производства углекислого газа с 2015 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.