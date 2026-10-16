Дмитровская школа № 9 отметила 50-летие

Учителя и ветераны педагогического труда Дмитровской школы № 9 собрались 15 октября на празднике в честь ее полувекового юбилея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина зачитала поздравление руководителя муниципалитета Михаила Шувалова. Он отметил труд нескольких поколений педагогов и пожелал школе успешного воплощения новых идей.

Костышина вручила почетную грамоту министерства образования Московской области учителю музыки Анастасии Воротник, благодарность министерства — заместителю директора Марии Еркуновой. Другие сотрудники получили грамоты управления образования Дмитровского округа.

Директор школы и ее выпускница Татьяна Чекаева рассказала, что еще в школьные годы мечтала стать учителем, но не представляла, что возглавит родное учреждение.

«Я благодарна судьбе: эта должность каждый день учит меня чему-то новому. Горжусь тем, что я и выпускница школы № 9, и теперь ее руководитель», — поделилась Чекаева.

Она также вручила грамоты школы молодым учителям, недавно пополнившим коллектив.

Участники праздника аплодисментами встретили видеопоздравление первого директора Зои Алексеевны Костиной. Она участвовала в строительстве и открытии школы, руководила ею более 30 лет, сделав учреждение одним из лучших в Подмосковье. Костина рассказала о работе коллектива ради высоких результатов.

«Пятьдесят лет — отличный возраст для школы: уже есть традиции, и есть все необходимое, чтобы сделать ее еще лучше!» — отметила Костина.

На празднике выступила Валентина Владимировна Сорокина, которая возглавляла школу с 2007 по 2014 год и посвятила работе в ней 35 лет. Нынешний коллектив поблагодарил педагогов, вышедших на заслуженный отдых. Завершила юбилейный вечер большая концертная программа, подготовленная учениками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.