В Коломне изменят перечень платных парковок на восьми участках

Изменения в адресном перечне платных парковочных пространств Коломны вступят в силу 20 ноября и затронут восемь участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Изменения коснутся участков на улицах Лазарева, Фрунзе, Гражданской, Полянской, Пионерской, улице-дублере Октябрьской революции, Окском проспекте и Советском проезде.

Об этом 16 октября рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Владислав Сарычев.

«Нововведения начнут действовать с 20 ноября, мы информируем водителей об этом заранее, чтобы все, и коломенцы, и гости города, смогли спокойно продумать свои маршруты и при необходимости скорректировать их», — рассказал Сарычев.

Он также отметил, что в жилых зонах предусмотрена выдача резидентских соглашений.

Подробная информация о границах участков новых парковочных пространств, утвержденных зонах и тарифах размещена на официальном сайте городского округа Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.