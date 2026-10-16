Самбисты из Королева поддержали социальный раунд «Засветись!»

Победители молодежного первенства мира по самбо Никита Стрельцов и Амин Ермолаев из Королева поддержали социальный раунд «Засветись!», инициированный Госавтоинспекцией Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Никита Стрельцов и Амин Ермолаев из Королева завоевали золото молодежного первенства мира по самбо в Салониках. Спортсмены также поддержали социальный раунд «Засветись!», посвященный безопасности пешеходов на дорогах.

Пример победителей важен для молодежи и юных воспитанников спортивных секций: ответственное поведение на дороге — такая же значимая часть культуры, как дисциплина на тренировках.

По данным Госавтоинспекции, в темное время суток водитель способен заметить пешехода лишь на 5% от дистанции, доступной днем. Световозвращающие элементы увеличивают расстояние, с которого виден пешеход, с 25–30 до 150–200 метров и снижают риск гибели в ДТП на 70%.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.