Одинцовский филиал МГИМО участвует в форуме «Российская энергетическая неделя»

Одинцовский филиал МГИМО и Международный институт энергетической политики и дипломатии (МИЭП) участвуют в организации и проведении форума «Российская энергетическая неделя — 2026» с 14 по 16 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум в этом году открыл Молодежный день. МИЭП МГИМО второй год подряд выступает его основным соорганизатором. Мероприятие способствует профессиональному диалогу представителей государства, ведущих компаний топливно-энергетического комплекса и молодых специалистов.

Подготовка к событию продолжалась месяц. В ней участвовали директор МИЭП, профессор Валерий Салыгин, заместитель директора Дарья Херианова и студенческая команда.

В программе Молодежного дня приняли участие ведущие преподаватели, сотрудники МИЭП и более 350 студентов, в том числе обучающиеся Одинцовского кампуса и иностранные студенты. Они выступили организаторами, докладчиками, экспертами, волонтерами и слушателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.