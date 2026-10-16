В Дмитровском округе готовят к открытию два детских сада на 239 мест

Два детских сада общей вместимостью 239 мест готовят к приему воспитанников в Дмитровском округе. Ход работ обсудили на строительном штабе под руководством главы Михаила Шувалова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом корпусе детского сада «Сказка» на 101 место завершили благоустройство. «ГК Архитектор» заканчивает доставку и сборку оборудования и мебели, сотрудники готовят группы. В деревне Рыбаки «Зеленый оазис» оснащает сад на 138 мест: завершаются монтаж оборудования и завоз мебели.

Еще два сада планируют достроить в 2027 году. На улице Большевистской в Дмитрове «ГК Архитектор» возводит учреждение на 130 мест. Началась внутренняя отделка, идет подготовка к благоустройству. Сад на 400 мест в ЖК «Мечта» по графику должны сдать к концу 2027 года. Михаил Шувалов поручил ускорить строительство, чтобы открыть его к 1 сентября.

В штабе участвовали застройщики, подрядчики, заместители главы и представители ресурсоснабжающих организаций. Они обсудили готовность объектов, текущие работы и сроки завершения.

«Если есть у застройщиков, подрядчиков какие-то вопросы, проблемы по реализации строительства — надо озвучивать, чтобы совместно искать пути оперативного решения», — подчеркнул глава округа.

Новым подрядчиком пристройки к Внуковской школе стало ООО «Строительные решения». Идет передача стройплощадки. Ресурсоснабжающая организация завершает работы для подачи тепла в новый корпус. Глава поручил ускорить их.

Представители АО «Мособлгаз» сообщили о запуске котла №5 после завершения работ в котельной на улице Водников, 25. Далее заменят котел №4. В котельной на улице Водников, 27 предусмотрена замена котла №2. Обновление повысит надежность отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных учреждений.

Также на штабе рассмотрели проект физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Подъячева в Дмитрове. Сейчас корректируют архитектурные решения. Завершить строительство планируют в начале 2028 года.

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