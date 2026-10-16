В Ленинском округе открыли фотовыставку о местных спортсменах

Фотовыставка «Мы верим твердо в героев спорта» открылась 15 октября в сквере «Юность» Ленинского округа. Экспозиция о спортивной жизни муниципалитета будет работать постоянно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка рассказывает о силе духа, дисциплине и людях, которые добиваются спортивных побед для Ленинского округа. На фотографиях представлены плавание, лыжи, мотобол, мини-футбол, волейбол, гонки на выживание, самбо и каратэ.

Снимки показывают не только результаты, но и путь спортсменов: тренировки, соревнования, эмоции побед и преодоление трудностей. В торжественном открытии принял участие Валерий Нифантьев — главный тренер сборной по мотоболу с 1982 года.

«За каждым кадром стоит огромный труд, изнурительные тренировки и вера в свое дело. Очень важно, чтобы молодежь видела такие примеры рядом — не в учебниках и не в новостях, а на стендах в родном сквере. Спорт — это не только победы, это характер, дисциплина и любовь к своему делу», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Постоянная экспозиция знакомит жителей и гостей округа с земляками, которые представляют муниципалитет на соревнованиях разного уровня, и призвана вдохновить посетителей на занятия спортом.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.