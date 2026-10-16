В Долгопрудном отметили День отца

Жители Долгопрудного 16 октября собрались в ДК «Вперед» на торжество в преддверии Дня отца. Более 30 горожан получили благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Вперед» 16 октября прошло торжественное мероприятие к Дню отца, который в этом году отмечается 18 октября. В зале собрались инженеры, ученые, рабочие, педагоги, медики и спортсмены. Особые слова уважения прозвучали в адрес участников специальной военной операции и отцов, чьи дети выполняют свой долг на фронте.

Временно исполняющий полномочия главы Долгопрудного Руслан Смашнев подчеркнул значение праздника для сохранения традиционных семейных ценностей и роль отца как главы семьи, защитника и надежной опоры.

«Мужской пример в семье — это пример отношения к Родине, матери, своим детям, своим близким, своей профессии. Это надежное мужское плечо, забота, порядочность, доброта, благородство и поддержка», — сказал Руслан Смашнев.

Участников также поздравили благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Балабанов.

Более 30 жителей получили благодарственные письма и памятные подарки за сохранение семейных традиций, вклад в укрепление института семьи и личный пример в воспитании детей. Отдельные поздравления адресовали многодетным отцам, воспитывающим родных и приемных детей. На празднике рядом с отцами были их дети — от малышей до взрослых.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.