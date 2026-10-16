В Королеве открыли выставку об Александре Вертинском

Иммерсивная выставка «Вертинский: дорогой длинною домой» открылась в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве. Экспозиция будет работать до 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставку подготовили совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и издательством «Русский мир». Экспозиция знакомит с ключевыми событиями жизни Александра Вертинского: от службы медбратом на Первой мировой войне и парижских эмигрантских салонов до триумфа в Нью-Йорке и выступлений на фронтах Великой Отечественной войны.

Посетители увидят оцифрованные и интерактивные экспонаты на основе рукописей, фотографий и личных вещей артиста, которые Анастасия Вертинская передала Главлитмузею. Также представлены редкие книги начала XX века из фонда Губернской библиотеки.

Во время работы выставки пройдут лекции, беседы, концерты русских романсов и песен Вертинского. Издательство «Русский мир» проведет лекторий о современниках артиста — художнике Иване Билибине и писателе Александре Куприне, которые также вернулись на родину после эмиграции.

Главную мысль экспозиции передают слова Вертинского: «Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине».

Выставка открыта до 6 декабря по адресу: г. Королев, проспект Королева, д. 24. Вход свободный. Возрастная маркировка — 6+.

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