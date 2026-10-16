Жителям Подмосковья напомнили о передаче показаний счетчиков в октябре

Единый расчетный центр Московской области объявил о начале приема показаний счетчиков за октябрь. Своевременная передача данных позволяет платить за коммунальные услуги по фактическому потреблению, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При своевременной передаче показаний плату за коммунальные ресурсы начисляют по фактическому объему потребления. Если пропустить срок, начисления будут рассчитывать по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу с учетом числа зарегистрированных в квартире жильцов.

Данные неисправного счетчика или прибора с истекшим межповерочным интервалом не примут к расчету. Уточнить сроки поверки можно в личном кабинете.

Передать показания можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или раздел «Счетчики» в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», чат на официальном сайте расчетного центра, терминалы самообслуживания в клиентских офисах либо по телефону +7 (499) 444-01-00 с помощью голосового помощника. Своевременная передача данных помогает избежать перерасчетов и планировать расходы.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряя цифровые технологии. По его словам, основные обращения касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Анализ показал снижение числа обращений; работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.