Кирилл Журавлев из Подольска стал чемпионом России по гонкам дронов

Ученик гимназии № 7 Подольска Кирилл Журавлев победил в первенстве России по гонкам дронов. Финал прошел в Москве и собрал более 80 пилотов из 23 регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кирилл Журавлев прошел три отборочных этапа, чтобы попасть в финал первенства России. Участники соревновались в классе 330 мм — на мощных и скоростных квадрокоптерах. Пилоты управляли дронами в FPV-очках, проходя сложную трассу за считанные секунды.

«Главная задача — пройти трассу через ворота безошибочно и на максимальной скорости. Мое время составило около 17 секунд», — рассказал Кирилл.

Школьник не только управляет дроном, но и сам собирает технику, паяет и настраивает полетные контроллеры.

«Гордимся Кириллом! Ваша победа — это совокупность отличной реакции, инженерного таланта и стального упорства. Желаю новых трасс, легких полетов и только золотых медалей!» — поздравил победителя глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.