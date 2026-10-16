Росгвардейцы обеспечили безопасность футбольного матча в Химках

Сотрудники Росгвардии совместно с другими правоохранительными ведомствами обеспечили порядок на матче Кубка России между московскими «Родиной» и «Спартаком» на стадионе «Арена Химки». Игру посетили более 7 тыс. зрителей, нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области и других правоохранительных ведомств обеспечили безопасность матча Кубка России между московскими командами «Родина» и «Спартак» на стадионе «Арена Химки».

Перед игрой кинологи инженерно-технической группы обследовали арену и прилегающую территорию на наличие подозрительных предметов. Бойцы ОМОН и экипажи вневедомственной охраны патрулировали территорию рядом со стадионом и были готовы оперативно реагировать на возможные правонарушения.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы контролировали соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Они также координировали действия частных охранных организаций на контрольно-пропускных пунктах.

Матч посетили свыше 7 тыс. зрителей. Нарушений общественного порядка не допущено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.