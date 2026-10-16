На Российской энергетической неделе оценили цифровизацию энергетики Подмосковья

Московская область представила цифровые решения для энергетики на Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026». Участники отраслевой дискуссии положительно оценили опыт региона и предложили сделать его площадкой для обмена лучшими практиками, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников представил цифровые решения региона на дискуссии «Кто управляет данными, тот управляет ТЭК: новая модель взаимодействия государства и бизнеса».

Подмосковье формирует единую систему управления инфраструктурой — ГИС «Инженерные сети». Она объединяет данные о тепловых, электрических и газовых сетях, водоснабжении и водоотведении. Система позволяет оценивать состояние инфраструктуры, анализировать работу оборудования, моделировать аварии и планировать модернизацию.

В отопительном сезоне 2026–2027 годов регион впервые применил цифровой двойник для сквозного контроля подачи тепла — от запуска котельной до поступления теплоносителя в многоквартирный дом. Более 4 тыс. приборов телеметрии отслеживают температуру и давление, помогают выявлять отклонения и участки, требующие внимания. Подача тепла в дома подтверждается автоматически.

«Но цифровизация — это не только технологии. Прежде всего, это работа с данными, их достоверностью и систематизацией. Именно такой подход позволяет объединять различные инженерные системы и переходить к автоматизации управления», — отметил Дмитрий Крашенинников.

Цифровую инфраструктуру развивают совместно с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями, включая «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Объединение данных дает более полную картину состояния сетей. На 2027 год поставлена задача сократить технологические нарушения не менее чем на 30% благодаря цифровому двойнику.

Разнообразие территорий Подмосковья — от крупных городов с высотной застройкой до удаленных поселений — позволяет проверять решения в разных условиях и адаптировать их для других регионов. Участники дискуссии подчеркнули важность обмена работающими инструментами и общих подходов к их развитию.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.