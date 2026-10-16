Инициативы Подмосковья по теплоснабжению представят на совете Минэнерго России

Предложения Московской области по модернизации теплоснабжения и подготовке кадров рекомендованы к рассмотрению на научно-техническом совете Минэнерго России. Первый заместитель министра энергетики региона Расим Тактаров представил их на Российской энергетической неделе — 2026, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Расим Тактаров выступил на сессии «Сделано в России: создаем, внедряем, масштабируем». Ее посвятили технологическому суверенитету топливно-энергетического комплекса и масштабированию отечественных разработок до отраслевых стандартов.

С 2024 года Подмосковье направило на модернизацию теплоснабжения порядка 92 млрд рублей. За три года работы охватили более 500 котельных, свыше 700 км теплосетей и более 70 центральных тепловых пунктов.

«Когда программа такого масштаба уже обеспечена финансированием, на первый план выходит другой вопрос — компетенции», — отметил Тактаров.

Регион формирует единую техническую политику совместно с производителями оборудования и профильным сообществом. С 2024 года в документ внесли порядка 50 изменений и дополнений.

За два года региональный научно-технический совет рассмотрел 120 объектов. Оптимизация проектных решений сократила затраты почти на 4 млрд рублей, а проверка необходимой мощности и отказ от строительства избыточных мощностей сэкономили еще порядка 3 млрд рублей.

Подмосковье предложило разработать единый стандарт технической политики и платформу для актуализации схем теплоснабжения с общим подходом к технико-экономическому обоснованию проектов. Еще одна инициатива — отдельный курс по системам теплоснабжения городских округов в профильных вузах и колледжах.

Тактаров подчеркнул, что нужны специалисты, понимающие источник, сети, тепловые пункты и потребителя как единый комплекс, особенно при одновременной реализации сотен проектов.

Инициативы получили поддержку для дальнейшей проработки. Модератор сессии, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев сообщил, что их планируют вынести на ближайший научно-технический совет министерства, посвященный развитию российской инженерной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.