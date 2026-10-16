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В Истре музей «Новый Иерусалим» проведет мастер-классы по лепке для детей

Культура

Фото - © Фото: Государственный историко-художественном музей «Новый Иерусалим»

Музей «Новый Иерусалим» в Истре приглашает детей на мастер-классы «Ожившие сказки» 17 и 24 октября. Участники создадут сказочных героев из воздушного пластилина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мастер-классы «Ожившие сказки» пройдут в творческой мастерской Детского центра Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре. Занятия приурочены к выставке «Федоскино: где живет душа» и рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста.

Участники отправятся в виртуальное путешествие по миру волшебных историй, вспомнят любимых сказочных героев и создадут объемные фигурки из воздушного пластилина. Детям расскажут о свойствах этого материала и его отличиях от обычного пластилина: он легко принимает любую форму и быстро застывает.

Ребята смогут вылепить Золотую Рыбку, Жар-птицу, Ученого Кота или другого сказочного персонажа. Готовую работу можно будет забрать с собой.

Занятия состоятся 17 и 24 октября в 14:00 и 15:30. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.