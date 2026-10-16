Беременная Анастасия Решетова повторила культовый образ Жизель Бюндхен
Фото - © Соцсети Анастасии Решетовой
30-летняя модель Анастасия Решетова продемонстрировала беременный животик в облегающем платье, сообщает VOICE.
Роскошная брюнетка повторила культовый образ бразильской топ-модели Жизель Бюндхен. Она появилась на балу «Антиглянца» в столице в черном платье на тонких бретельках с откровенной зоной декольте и корсетной шнуровкой по бокам. Платье облегало живот беременной Решетовой.
Наряд от Dolce & Gabbana стал культовым после того, как Бюндхен дебютировала в нем на модном показе. Решетова дополнила образ сумочкой и украшениями: серьгами с камнями и массивным колье.
Для выхода в свет брюнетка выбрала гламурный макияж. На светском мероприятии также появился бывший возлюбленный модели Тимати (Тимур Юнусов), от которого она родила сына Ратмира. Рэпер был в компании нынешней возлюбленной Валентины Ивановой.
Решетова также рассказала, что сейчас получает много комплиментов по поводу своей внешности. Однако она беспокоится из-за набора веса. Брюнетка призналась, что набрала 6 лишних кг. Сейчас модель соблюдает ряд правил, чтобы после родов можно было быстрее вернуться в прежнюю форму.
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