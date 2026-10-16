В Одинцовском округе строят жилой комплекс со школой и детсадом

Жилой комплекс «Притяжение Сити» со школой на 1760 учеников и детским садом на 850 мест возводят рядом с селом Ромашково Одинцовского округа, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый квартал займет более 32 гектаров. Проект предусматривает несколько очередей жилых домов и четыре многоуровневых паркинга. Сейчас строятся корпуса №7 и №8. Застройщик — ООО «СЗ «Гранель Монолит».

Дома будут разной высоты. Между ними обустроят дворы с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и велодорожками. Рядом находятся Подушкинский и Ромашковский леса, а также парк Малевича.

В корпусе №8 предусмотрены 729 квартир — от студий до трехкомнатных. На первом этаже разместят около 30 коммерческих помещений общей площадью более 2 тыс. квадратных метров. Здесь смогут открыться магазины и другие объекты повседневных услуг.

Во дворе корпуса оборудуют две детские площадки для разных возрастов. Для малышей установят песочницу, качели и игровой комплекс, для школьников — карусели и качели-балансиры. На спортивной площадке появятся оборудование для воркаута и стол для настольного тенниса.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет надзор за строительством комплекса. Инспекторы проверяют ход работ на площадке корпуса №8. Его готовность составляет 12%: строители завершили фундамент и подземную часть, сейчас возводят монолитный каркас. Завершить корпус планируют к концу 2028 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.