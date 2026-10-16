Глеб Быстров возглавил подстанцию скорой помощи в Луховицах

Врач-анестезиолог-реаниматолог Глеб Быстров 16 октября, во Всемирный день реанимации, стал заведующим Луховицкой подстанцией скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров представил коллективу нового заведующего Луховицкой подстанцией Глеба Быстрова. Руководителю 30 лет, он работает в здравоохранении шесть лет. До назначения был врачом реанимационной бригады Коломенской подстанции.

В 2020 году Быстров окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика Ивана Павлова, в 2023 году — ординатуру по специальности «Врач-анестезиолог-реаниматолог». Он также прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2026 году получил аккредитацию по специальности «Скорая медицинская помощь».

«Это молодой, но уже достаточно опытный, целеустремленный врач», — сказал Константин Егоров.

Луховицкая подстанция обслуживает более 101 тыс. жителей муниципальных округов Луховицы и Зарайск. В ее состав входят два поста скорой помощи — в Зарайске и поселке Белый Омут. Ежесуточно на смену выходят 12 медицинских бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.